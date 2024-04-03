Kırşehir'de Mahalle Muhtarı Ülkü Erbaş Gürlek, Fatma Hatun'un Teşkilatlanmasını Örnek Aldı

Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde ilin en büyük mahallesine muhtar olan Ülkü Erbaş Gürlek, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı kurucusu Fatma Hatun'un teşkilatlanmasını örnek aldığını söyledi.

Kırşehir Adalet Sarayı'na giderek mazbatasını alan Muhtar Ülkü Erbaş Gürlek, "En büyük mahallenin muhtar adaylığına Fatma anamızın teşkilatlanmasını örnek alarak çıktım. Mahallede bulunan kadın örgütlenmesiyle birlikte başardık" dedi. "Ben değil şehirde bulunan kadınlar kazandı" diyen Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhtarlık görevimizi vaatlerle değil, aktif görev alarak sürdüreceğiz. Kadınlarla birlikte gerekli olan neyse yerel yönetimlerle de istişare kurarak yapacağız. Kırşehir'in en büyük mahallesi ve merkezinde tek kadını oldum."

Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, 1200'lü yılların başında Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak Anadolu'da kurulmuştu. - KIRŞEHİR