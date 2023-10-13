Kırşehir'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırşehir'de Cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman da namaza katıldı. AGD Kırşehir Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü, inanmış insanların güçlü bir birlik oluşturabileceğini belirtti ve İsraillilerin Filistin'deki işgale ortak olduğunu vurguladı.

Kırşehir'de Cuma namazı sonrası toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri; İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına; İl Müftüsü Mehmet Yaman da katıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yer aldığı alanda açıklama yapan AGD Kırşehir Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü; inanmış insanların çok şey yapabileceğini söyledi. Sürücü açıklamasında; "Sivil veya asker fark etmez. Tüm İsrailliler, Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Yıllardır dünyanın her yerinden Filistin'e gelerek, 'ben çalmazsam başka bir Yahudi çalacak' diyerek, Filistinlilerin hayat hakkını çalan silah eğitimleri alan bir topluluk sivil değildir" dedi.

Hoca Ahmed Yesevi Camiinde düzenlenen basın açıklamasının ardından guruplar slogan atarak dağıldı. - KIRŞEHİR