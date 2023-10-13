Kırşehir'de Filistin'e Destek İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kırşehir'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İsrail'i kınayan basın açıklaması yapıldı. Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü, Filistinlilerin mücadelesine destek olduklarını belirtti.

Kırşehir'de Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hoca Ahmet Yesevi Camii bahçesinde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İsrail'i kınayan basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü, Filistinlilerin mücadelesine destek olduklarını söyledi.

Sürücü, "İsrail, dünyanın gözü önünde saldırılarına, işgale ve apaçık zulümlerine devam etmektedir. Müslüman toprağı olan Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail, Kudüs'te mahalleleri boşaltmakta, Gazze'de ablukayı sürdürmekte, Batı Şeria'da Müslümanların arazileri üzerinde yeni yerleşim yerleri açmaya devam etmektedir. Müslümanların, Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi şarttır." diye konuştu.