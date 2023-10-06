Kırşehir'de 148 Proje İçin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de projelerin devam ettiğini söyledi.

Bu yıl yerel yönetimler dahil 148 projenin programlarında yer aldığını aktaran Buhara, bunlardan 26'sının tarım, 31'inin ulaştırma, 16'sının eğitim, 14'ünün sağlık, 21'inin enerji, 2'sinin turizm, 38'inin ise diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğunu kaydetti.

Buhara, kentte yürütülen 148 projenin toplam yatırım tutarının 12,2 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.