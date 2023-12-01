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Kırşehir Belediye Başkanı Kentsel Belleği Koruma Çalışmalarını Anlattı

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi'nde kentsel belleği korumaya yönelik çalışmalarını paylaştı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi'nde kentsel belleği korumaya yönelik çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi'nin 27 Kasım 2023 tarihli 157. sayısında kentsel belleği korumaya yönelik çalışmalarını paylaştı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"KENT BELLEĞİNİN KORUNMASI İÇİN BELEDİYELERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Kent belleğinin korunması için belediyelerin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihsel süreçte yaşanan her olayın kent yaşamındaki etkilerini kayda geçirmek kent belleği acısından oldukça önemlidir. Kurtuluş mücadelesine önderlik eden Heyet-i Temsiliye'nin Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, kongreler sürecinin ardından Anadolu'da karargah olarak seçtikleri Ankara'ya geçerken 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e uğramıştır. Kırşehir'de tarih öğretmenliği yapan Recai Yağmur, tarihsel belgeler ve tanıklıklar ışığında bu süreci kaleme aldı. Bu kitabı yayımlayarak Kırşehir'in belleğine katkıda bulunduk. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle 17-18 Mayıs 2022 tarihinde UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Sempozyumu düzenledik. Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan 563 sayfalık kitabı yayımladık, müzik alanında da kent belleğine önemli bir arşiv kazandırdık.

"TARİHİ, KÜLTÜREL VARLIKLARI VE MEKANLARI KENT KİMLİĞİNİN ANA UNSURLARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ne yazık ki, tarihsel süreçte bazı geleneklerimiz yozlaştı, bazıları da çeşitli nedenlerle kayboldu. Büyük halk sanatçısı Şemsi Yastıman'ın düzenlediği Helebiş Gecesi'ne yeniden hayat verdik. Halebi Gecesi'nin yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Ankara Caddesi'ndeki 'Muharrem Ertaş Ozanlar Anıtı' da bu geleneğin ve kültürün gelecek nesillere aktarılması acısından önemlidir, Bozlak kültürünün temsilcisidir. 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen Kırşehirli gazeteci Uğur Mumcu anısına yapılan anıtla ilgili donemin SHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses başkanlığında yapılan belediye meclisi toplantısında anıtın adının 'Uğur Mumcu Basın Anıtı' olmasına oybirliğiyle karar verilmişti. Sonraki dönemde Uğur Mumcu'nun adı anıttan çıkarılmıştı, anıtta sadece basın anıtı ibaresi yer almıştı. MHP'li Belediye döneminde ismin değiştirildiğine dair bir meclis kararı bulunmadığı dikkate alınarak basın anıtının adı 'Uğur Mumcu Basın Anıtı' olarak belleklere kaydedildi. Ahi Evran-ı Veli Heykeli, Aşıkpaşa Heykeli, Cacabey Medresesi, Muharrem Ertaş Ozanlar Anıtı, Muharrem Ertaş-Neşet Ertaş Heykeli, Uğur Mumcu Basın Anıtı, Atatürk Anıtı ve Kır-Koy Kampusu, kent belleğinin simgeleridir.

Ahi Külliyesi'nin yanındaki 'Zanaatkarlar Çarşısı', 32 meslek grubuyla önemli bir merkezdir. Ahilik felsefesinin öğretileri, kent esnafının katkısıyla gelecek nesillere aktarılacak.

Tarihi, kültürel varlıkları ve mekanları kent kimliğinin ana unsurları olarak görüyoruz. Kent belleğinin canlı bir yapıya sahip olduğu bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediyesi Kırşehir Kültür Politika Haberler

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