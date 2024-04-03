Kırklareli'nde CHP'nin seçim itirazı reddedildi

Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca seçim sonuçlarına yapılan itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli'nde 21 bin 173 oy Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı. Öte yandan 1 sandıkta Bulut'un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi. Böylelikle oy fark 517'ye çıktı. - KIRKLARELİ