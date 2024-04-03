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Kırklareli'nde CHP'nin seçim itirazı reddedildi

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Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca seçim sonuçlarına yapılan itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli'nde 21 bin 173 oy Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı. Öte yandan 1 sandıkta Bulut'un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi. Böylelikle oy fark 517'ye çıktı. - KIRKLARELİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Haberler

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