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Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde polisin kovalamacası sonucu durdurulan 4 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

??? Kırklareli'nde polisin kovalamacası sonucu durdurulan 4 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Demirköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, peş peşe hareket halindeki 4 aracı durdurmak istedi.

Sürücüler, "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamaca sonucu durdurulan, biri minibüs 4 araçta yapılan aramada, 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Kaçakçılık Politika Haberler

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