Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Makas, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'deki güvenli şehirler arasında Kırıkkale'nin ilk 10'da yer aldığını söyledi.

Kırıkkale'nin milliyetçi, muhafazakar, devletine ve milletine bağlı, güvenlik güçlerine saygılı insanlardan oluştuğunu aktaran Makas, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'nin nüfusunu eski yıllardaki gibi artırmak için istidam ve yatırımcı sayısının artırılması ve köylerimizin refah düzeyinin yükseltilerek eski canlılığına kavuşturulması önemli. Kırıkkale, Türkiye'nin son 20 yılda kazanmış olduğu büyüme ivmesini yakalayan bir ilimiz. Güzel çalışmalar yapılmış. Daha güzel hale nasıl getirebiliriz, onun çalışmasını yapacağız. Hedef olarak belirttiğim her işi beraberce yapmak için yürüyeceğiz."

Makas, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.