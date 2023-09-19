Kırıkkale'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanan eski öğretmen M.A, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika