Kırıkkale'de FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giyen eski öğretmen M.A., saklandığı adreste yakalandı.
KIRIKKALE'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A., saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan eski öğretmen M.A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.A.'yı yakaladı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika