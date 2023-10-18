Kırıkkale'de 39 yıldır görev yapan muhtar adaylığını düşünüyor

Kırıkkale'de 1984 yılında yakının tavsiyesiyle aday olduğu ilk seçimde muhtar seçilen 70 yaşındaki Murat Pehlivanlı, 39 yıldır görevini sürdürüyor.

Balışeyh ilçesine bağlı Kenanbey Obası köyü muhtarı Pehlivanlı, 1979 yılında merkezden köye taşınarak hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaya başladı.

Ardından 1984 yılında aday olduğu ilk seçimde muhtar olan ve uzun yıllardır görev yapan Pehlivanlı, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde de aday olmayı düşünüyor.

Murat Pehlivanlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin kışın 25 hane olduğunu, yazın da 80 haneyi bulduğunu belirterek, "Burası yayla olduğu için yazın emeklilerimiz buraya ilgi gösteriyor. Sayı olarak yazın 250 kişi, kışın da 120 civarında falan oluyor." dedi.

"Hiçbir zaman kırgınlık olmadı"

Kırıkkale merkezden gelerek 1979'da köye yerleştiğini ve amcasının teşvikiyle muhtar adayı olduğunu anlatan Pehlivanlı, seçimde 3 aday arasından seçildiğini aktardı.

O günden beri aralıksız 39 yıldır muhtarlık yaptığını dile getiren Pehlivanlı, şöyle konuştu:

"Her seçimde karşımda aday vardı, yakın akrabamdan çıkan da komşularımızdan çıkan da oldu. Seçim dönemlerinde bizde kırgınlık, dargınlık olmaz. Seçimin ardından yine arkadaşlık, dostluk, akrabalık devam eder. Hiçbir zaman kırgınlık olmadı. Nasip olursa 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde de aday olmayı düşünüyorum."

Pehlivanlı, yeniden seçilmesi durumunda atıl durumda olan eski okul binasını sosyal tesis haline getirmek için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüştüğünü aktaran Pehlivanlı, "Burasını tekrar faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu binayı düğün, cenaze veya farlı bir etkinlik alanı için yeniden canlandırmayı istiyoruz. Muhtarlığım döneminde köye telefon bağlantıları, yollar yapıldı. Yaylalara elektriği getirdik. Köyde sıkıntılı bir durumumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.