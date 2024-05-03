Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yönetimi elinde bulundurduğu pek çok kenti kaybetmesiyle birlikte parti içerisinde "Kadrolarda değişim" sesleri yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösterdiği kulislere yansıdı. Erdoğan'ın, "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz." sözleriyle kızdığı ifade edildi.

"DEĞİŞİM" SİNYALİNİ SEÇİMDEN SONRAKİ GRUP TOPLANTISINDA VERMİŞTİ

Yerel seçimlerde AK Parti oy oranlarındaki düşüş ve özellikle büyükşehirlerin muhalefet partilerinin yönetimine geçmesinin ardından Erdoğan'ın nasıl bir strateji izleyeceği, parti içinde ve kabinede köklü değişimler yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyordu.31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin ardından AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekeni mutlaka yerine getireceğiz" sözleriyle sinyali vermişti.

"BÜTÜN SORUMLULUĞU BANA YÜKLEMEK İSTEYENLER VAR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına rağmen parti içindeki bazı isimlerin buna karşı olduğu iddia edildi. Kongreye karşı çıkanlara sinirlenen Erdoğan'ın "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. 'Ne gerek var kongreye' deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil" dediği öğrenildi.

SADECE KİŞİLERDE DEĞİL POLİTİKALARDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris'teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti'nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan'ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AK Parti'deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti'deki değerlendirmelerde de Erdoğan'ın "Bakış açısının değiştiğine" yönelik yorumlar yapılıyor.