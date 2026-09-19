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Kim Jong-un İHA ve roketatar üretimini denetledi, yapay zeka entegrasyonunu istedi

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Kim Jong-un İHA ve roketatar üretimini denetledi, yapay zeka entegrasyonunu istedi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tek yönlü saldırı İHA'ları, insansız keşif uçakları ve çoklu roketatar sistemlerinin üretimini denetledi. Kim, mühimmat fabrikalarında üretimin sürdürülmesini ve yapay zeka entegrasyonunun güçlendirilmesini istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tek yönlü saldırı İHA'ları, insansız keşif uçakları ve çoklu roketatar sistemlerinin üretim süreçlerini denetleyerek silah sistemlerinin yapay zeka entegrasyonunu güçlendirme talimatı verdi.

Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tek yönlü saldırı İHA'ları, insansız keşif uçakları ve çoklu roketatar sistemlerinin üretim süreçlerini denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre savunma sanayisinin ülkenin savaş caydırıcılığını artırmada kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Kim, "Mühimmat fabrikaları üretimdeki mevcut drumu sürdürmeli ve uzun vadeli mühimmat üretim hedeflerine ulaşmak için teknik alt yapıyı güçlendirmelidir. Ordumuz en güçlü ve en ezici stratejik kuvvetlere sahip olmak için yürüttüğü üretim seferberliğini kararlı bir şekilde devam ettirmelidir" ifadelerini kullandı. Kim, üretim kapasitesini artırma ve silah sistemlerinin yapay zeka entegrasyonunu güçlendirme talimatı verdi.

Pyongyang yönetiminin yayınladığı görsellerde birçok kez görücüye çıkarılan çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra çok sayıda tek yönlü saldırı İHA'sı ve insansız keşif uçaklarının yer alması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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