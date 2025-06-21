Kilis'te Mehmet Karakuş Yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı Seçildi

Kilis'te Mehmet Karakuş Yeniden Muhtarlar Derneği Başkanı Seçildi
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Kilis'te Muhtarlar Derneği'nin başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Karakuş, 64 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi. Rakibi Ahmet Polat 59 oyda kaldı. Karakuş, seçimin ardından birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kilis'te Muhtarlar Derneği'nin gerçekleştirilen başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Karakuş yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde Mehmet Karakuş 64 oy alırken, rakibi Ahmet Polat 59 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Karakuş, güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazandı.

Seçimin ardından açıklama yapan Karakuş, "Tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Kazanan birlik, beraberlik ve Kilis oldu. Hep birlikte muhtarlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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