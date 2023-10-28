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Kilis'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören alanı, il merkezindeki evler ve iş yerleri bayraklarla donatıldı.