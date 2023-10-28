Kilis'te Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi
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Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören alanı, il merkezindeki evler ve iş yerleri bayraklarla donatıldı.
Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tören alanı, il merkezindeki evler ve iş yerleri bayraklarla donatıldı. - KİLİS