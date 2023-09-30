Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde sınır hattı geri bölgesinde keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti yaptı.
Kalbursait köyü mevkisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika