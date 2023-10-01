Haberler ›› Politika ›› Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Alay Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör gözaltına alındı ve göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.