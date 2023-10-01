Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Alay Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör gözaltına alındı ve göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.
Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araca el konulurken organizatör gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Alay Komutanlığı icra edilen operasyonla Kilis Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör M.Ç. gözaltına alınırken göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek içi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika