Kilis'te 3 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çıldıroba köyü yakınlarındaki devriye görevi sırasında 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen 3 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, T.E.A. ve H.R. ise tutuklandı.