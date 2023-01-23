Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi kent merkezine asılan 'Yüreğin yetiyorsa' afişi kaldırıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği "Yüreğin yetiyorsa buraya gel" sözlerinin yer aldığı pankart Mersin'i karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun kente ziyareti öncesinde CHP Toroslar İlçe Başkanlığı'nın suç duyurusu sonrası söz konusu pankart ekipler tarafından kaldırıldı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye seslenip, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları" demişti. Bahçeli ise buna karşılık, "Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" cevabını vermişti.

AYNI GÜN KALDIRILDI

MHP liderinin bu sözleri Mersin'in Toroslar ilçesinde pankart olarak ilçenin girişine ve ocak binasına asıldı. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde pankart iki parti arasında kriz çıkarttı. CHP tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru üzerine pankart, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asıldığı gün kaldırıldı.

İşte o pankart:

"KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT ETMEK KORKAKLARIN HADDİ DEĞİLDİR"

CHP Toroslar İlçe Başkanlığı'nca söz konusu pankart ile ilgili savcılığı suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Başkanı Cumali Akbaş tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin karşısında, oyunlarını bozmak için kararlılıkla duran ve gerçekleri her zaman cesurca konuşan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmek, gizlice ve sinsice pankart asan korkakların haddi değildir" ifadelerine yer verildi.

"ACİZ PROVOKASYONLARINIZDAN KORKMUYORUZ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medyadan durumu tepki gösterip, "Mersin'de sokağa çıkacak yüzü olmayanların sokağa asılan bir pankarta sığınmalarını elbette anlayabiliriz. Bu ötekileştirici nefret dilini kabul etmiyor, aciz provokasyonlarınızdan korkmuyoruz! Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu ahlaksızlığı kınıyorum" ifadelerini kullandı.