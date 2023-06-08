Üye Girişi
Haberi Paylaş
'Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?' anketi! İlk sıradaki İmamoğlu, ikinci sıradaki isme fark attı

"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki İmamoğlu, ikinci sıradaki isme fark attı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından yapılan bir ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken ikinci sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından BETİMAR Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

EKREM İMAMOĞLU FARK ATTI

Araştırmaya katılanlara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 46.7'si tercihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 17.6 ile ikinci sırada yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL ÜÇÜNCÜ SIRADA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzde 6.5 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada Muharrem İnce yüzde 1.2, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,9 oranla sıralamayı belirledi.

İşte o araştırmadan çıkan sonuç;

'Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?' anketi! İlk sıradaki İmamoğlu, ikinci sıradaki isme fark attı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Yücel AtaBir:

Chp gerçekten düzelmez imamoglu sevilen biri degil istanbulda madem seviliyor tek başına adaylık koysun yüzde 5 alamaz üstelik seladdin demirtaşa resmen sevgisini ilan etti milliyetci kesim oy vermez başka temiz kan lazım

Cevap Yaz79Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title