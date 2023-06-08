"Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" anketi! İlk sıradaki İmamoğlu, ikinci sıradaki isme fark attı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından yapılan bir ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken ikinci sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.