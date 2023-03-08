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Kılıçdaroğlu'nun yer sofrasındaki görüntüsü gündem oldu! Yemeğin etli kısmını çocuğa doğru çevirdi

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir aileye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yer sofrasında aileyle birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimler öncesinde 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun internete düşen bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAREKETİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bir ailenin evine misafir olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer sofrasında yemek yediği anlarda yaptığı hareket büyük ses getirdi.

YEMEĞİN ETLİ KISMINI ÇOCUĞA DOĞRU ÇEVİRDİ

İnternete düşen görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa doğru çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Sosyal Medya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

simit bekleyen martı:

bu adamın siyaseti ehh iste ama dürütlüğüne vicdanına kimse laf söyleyemez. bize de insan lazım astım kestim ağa paşa lazım değil

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Firat Tas:

Biriside mikrofonun etli kısmı ile çocuğun kafasına vurmuştu

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Emrah Tosunoğlu:

Halkın adamı Kılıçdaroğlu

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