Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında kalan yaklaşık 10 bin TL'lik fark gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konulurken, avukatları karara itiraz etti.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine, TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aşması ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle haciz konuldu.
- Yerel mahkeme, TÜGVA hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında 30 bin TL tazminata hükmetmişti.
- Kılıçdaroğlu'nun avukatları haciz kararına itiraz etti.
TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında, faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aştığı ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konuldu.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında, yerel mahkeme 30 bin TL tazminata hükmetmiş, Kılıçdaroğlu kararı istinafa taşımıştı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, muhtemel faiz de hesaplanarak 58 bin TL yatırdığı belirtildi.
AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
İstinafın itirazı reddetmesinin ardından faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi geçtiği, yaklaşık 10 bin TL eksik kaldığı gerekçesiyle TÜGVA'nın haciz talebinde bulunduğu ve bu talep üzerine Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konulduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının haciz kararına itiraz ettiği kaydedildi.