Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında, faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aştığı ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konuldu.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında, yerel mahkeme 30 bin TL tazminata hükmetmiş, Kılıçdaroğlu kararı istinafa taşımıştı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, muhtemel faiz de hesaplanarak 58 bin TL yatırdığı belirtildi.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İstinafın itirazı reddetmesinin ardından faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi geçtiği, yaklaşık 10 bin TL eksik kaldığı gerekçesiyle TÜGVA'nın haciz talebinde bulunduğu ve bu talep üzerine Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konulduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının haciz kararına itiraz ettiği kaydedildi.