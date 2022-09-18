Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten çarpıcı sonuç! İYİ Parti'nin oyuyla ilgili detay öne çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket olduğu öne sürülen bir anketle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ankete AK Parti ve CHP yüzde 30 gözükürken, İYİ Parti'nin daha önceki anketlerdeki gibi yüzde 20 değil de 13-14 bantlarında olması dikkat çekti.

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kala, partiler tarafından yaptırılan anket çalışmaları da sıklaştı. Son olarak CHP Genel Merkezi tarafından yaptırıldığı iddia edilen ankete ilişkin sonuçlar ortaya çıktı.

AK PARTİ VE CHP BAŞA BAŞ

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan kulis habere göre AK Partiile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31 oranıyla başa baş durumda. CHP analizleri İyi Parti'nin oy oranının yüzde 20'lerde olduğu iddialarını ise doğrulamıyor.

"AK PARTİ'DEN CHP'YE OY GEÇİŞİ VAR"

CHP'li kaynaklar ise anket hakkında, " İyi Parti'nin maksimum yüzde 13-14 bandında olduğu değerlendirmesi yapılıyor, "İyi Parti kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Ama AK Parti'den CHP'ye oy geçişi var. Hatta CHP, MHP'den, İYİ Parti'den daha fazla oy alacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

HDP 12 BANDINDA

Analizlere göre HDP yüzde 11-12, MHP ise yeni seçim kanunu ile yüzde 7'ye inen seçim barajının sınırında dolaşıyor.