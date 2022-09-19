Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyaretine AK Partili vatandaşın talebi damga vurdu: Size çok hakaret ettim, helallik istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyarete AK Partili bir vatandaşın talebi damga vurdu. Kılıçdaroğlu, kendisine "Ben size çok hakaret ettim, helallik istiyorum" diyen vatandaşa sarılarak, "Hakkım helal olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün programları kapsamında Malatya'daydı. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaş ile yaşadığı diyalog ise anbean kameralara yansıdı.

"SİZE ÇOK HAKARET ETTİM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Gerçek Gündem'de yer alan görüntülerde, Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek "Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi. Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.

SARILDILAR

CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.