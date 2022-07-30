Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçer? Kulislerde üç isim dillendiriliyor

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Bu konuda farklı isimler zikredilse de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem söylemleriyle hem de istekli tavrıyla adaylık konusunda diğer isimlerden daha fazla ön planda duruyor.

ADAY OLURSA PARTİ ROZETİNİ ÇIKARABİLİR

Kulislerde ortaya atılan bir iddiaya göre; 6'lı masadaki diğer liderlerden onay alması durumunda Kılıçdaroğlu aday olmaya sıcak bakıyor. Böyle bir durumda parti rozetini çıkarmak istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan da istifa edebileceği konuşuluyor.

YERİNE GEÇMESİ MUHTEMEL 3 İSİM

Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda yerine yakın çalıştığı kurmaylarından Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel'in isimlerinden birinin geçebileceği konuşuluyor.

PM GENEL BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇECEK

CHP'de genel başkan vekilliği diye bir makamı bulunmuyor, genel başkan sadece kurultayda seçilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde, genel başkanlıktan istifa edeceği ve bir ismi işaret edeceği işaret ettiği ismin de Parti Meclisi toplantısında genel başkan vekili seçileceği kaydediliyor. Bu durumda fiili olarak partinin başına geçen kişinin olağan kurultaya kadar partiye liderlik yapacağı belirtiliyor.

SALICI VE ÖZEL YARIŞABİLİR

2023 Haziran seçimlerinden sonra yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'da da yarışın Oğuz Kaan Salıcı ile Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında geçebileceği kaydediliyor.