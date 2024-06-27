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Kılıçdaroğlu'nu kızdıran İmamoğlu iddiası: Bu kulis nereden çıktı, anlamakta güçlük çekiyorum

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir yöneticinin kendisine "Özgür Özel'in yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirelim" önerisinde bulunduğu iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Bu tartışmaların içine girmek istemiyorum. Evet, Ekrem Bey'le bayramda konuştuk ve bayramlaştık. O kadardı. Bu kulisler nereden ve nasıl çıkıyor anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

31 Mart seçimlerinden birinci parti çıkarak büyük kazanım elde eden CHP'de eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis açıp siyaset sahnesinde kalma ısrarı ve paylaşımları parti içinde kriz yaratmaya devam ediyor.

ANKARA'YI KARIŞTIRAN İDDİA

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia Ankara kulislerini epey hareketlendirmişti. CHP'li bir yöneticinin Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek "Destek verin, Özgür Özel'in yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirelim" dediği öne sürülmüştü.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bazı basın yayın organlarının da yer verdiği iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"EKREM BEY'LE BAYRAMDA KONUŞTUK AMA O KADARDI"

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmaların içine girmek istemiyorum. Evet, Ekrem Bey'le bayramda konuştuk ve bayramlaştık. O kadardı. Bu kulisler nereden ve nasıl çıkıyor anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Özgür Özel 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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