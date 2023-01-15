Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi! Bu kez kadınlara seslendi: İlk 6 ayda gerçekleştireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son vaadi kadınlara yönelik oldu. Çok kapsamlı reform listesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaatlerine yenisini ekledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

İstanbul Sözleşmesi'nin sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

"HAKSIZLIĞA UĞRADIYSANIZ SİZİN HAKKINIZI SAVUNACAK BİR AVUKATI GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki gün önce Denizli'de düzenlenen Kadın Buluşması'nda şunları söylemişti: "Pek çok sorun var, dile getirildi. Kadın cinayetleri var, biliyorsunuz. Hak arayan kadınların öldürülmesi caiz midir, doğru mudur? Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Bizim Kadın Kollarının bir telefon numarası var. Bir kadın şiddete uğruyorsa oraya telefon ettiği zaman hemen avukat veriyoruz, hemen psikolog görevlendiriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Bir yerde bir haksızlığa uğradıysanız telefonu aradığınızda telefonun ucunda sizin derdinize ulaşacak, sizin hakkınızı savunacak bir avukatı göreceksiniz.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

Benim bu ülkenin bütün kadınlarına sözümdür; en geç bir yıl içinde bütün Türkiye'nin her yerinde yurt sorununu çözeceğim. Evlatlarımız sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yurdunda kalacak.

"ÇOLUK ÇOCUĞUNUN RIZKINI SAĞLAYACAK"

Aile destekleme sigortası şu; geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım etmesi demektir. Ama öyle makarna dağıtarak falan değil. Kadının banka hesabına, hesap açılacak. Her ay düzenli memur gibi, işçi gibi, emekli gibi kadın gidecek aylığını çekecek. Dolayısıyla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak