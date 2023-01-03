Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş çıkışı: Eşine de babasına da söz verdim, bu olayı aydınlatacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Saray'dan tık yok. Bahçeli ise tek kelime bile etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz CHP olarak buna izin vermeyeceğiz. Ailesi adalet istiyor, adaleti savunan kişiler olarak bu olay aydınlanana kadar takipçisi olacağız. Eşine de babasına da söz verdim" diye konuştu.