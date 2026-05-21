Kılıçdaroğlu'ndan istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin kurultay kararını ayrışma değil kenetlenme fırsatı olarak değerlendirdi ve parti içinde sükunet ile ortak akıl çağrısı yaptı.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada verilen karara yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinin, kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.

Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
