Kılıçdaroğlu: Karar, ayrışma değil kenetlenme fırsatı olmalıdır

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay ile ilgili mahkeme kararının ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olduğunu belirterek parti içinde sükunet ve ortak akıl çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38'inci Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
