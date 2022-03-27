Kılıçdaroğlu'ndan kulislere damga vuran Cindoruk görüşmesi! 'Seçim' detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda güçlü şekilde adı geçen isimlerden biri olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak, her seçimden önce bir araya geldiği Eski Meclis Başkanı ve Adalet Parti üyesi Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖVGÜ İLE BAHSETTİ

İstanbul'da Basın Konseyi'nin 35. Kuruluş Yıldönümü kutlamasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'a 'onur belgesi' verdi. Cindoruk, ödülünü almadan önce Cumhuriyet ve Atatürk'ün önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. 90 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetti.

"GAYRETİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Cindoruk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının gayretini saygı ile karşılıyorum.

"BENİM PARTİM ARTIK CHP'DİR"

Onların muvaffak olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi benim de partimdir, var mı diyeceğiniz? CHP benim düşüncelerimi savunuyorsa, hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa o benim partimdir artık.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Başka bir şey daha söyleyeyim, ben Türkiye'nin siyasi hayatı içinde çeşitli partiler kuran insanım. Meclis Başkanlığı yapmış bir insanım. Sözlerimdeki değeri hissetmeniz için bunları söylüyorum. Gelin görün ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim görevimizdir."