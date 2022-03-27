Kılıçdaroğlu'ndan kulislere damga vuran Cindoruk görüşmesi! 'Seçim' detayı dikkat çekti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti. Adaylığı gündemde olan Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi düzenli ziyaret ettiği Cindoruk'la görüşmesi kulislere damga vururken, Cindoruk'un "Hayal kırıklıklarını gidermek istiyorsa benim partim artık CHP'dir" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek çıkması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda güçlü şekilde adı geçen isimlerden biri olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak, her seçimden önce bir araya geldiği Eski Meclis Başkanı ve Adalet Parti üyesi Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.
İstanbul'da Basın Konseyi'nin 35. Kuruluş Yıldönümü kutlamasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'a 'onur belgesi' verdi. Cindoruk, ödülünü almadan önce Cumhuriyet ve Atatürk'ün önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. 90 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsetti.
Cindoruk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının gayretini saygı ile karşılıyorum.
Onların muvaffak olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi benim de partimdir, var mı diyeceğiniz? CHP benim düşüncelerimi savunuyorsa, hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa o benim partimdir artık.
Başka bir şey daha söyleyeyim, ben Türkiye'nin siyasi hayatı içinde çeşitli partiler kuran insanım. Meclis Başkanlığı yapmış bir insanım. Sözlerimdeki değeri hissetmeniz için bunları söylüyorum. Gelin görün ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim görevimizdir."