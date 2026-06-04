CHP'de YDK Başkanlığı'na Mahir Polat seçildi

'UMARIM, HEP BERABER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışını yaptıktan sonra çıkışta basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışmalarıyla ilgili, 'Haftaya grupta sizi göreceğiz' diyen gazeteciye "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı