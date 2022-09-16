Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere altılı masa talimatı: Açıklama ve değerlendirme yapmayın

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'un "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Bu sözler üzerine CHP Sözcüsü Öztrak, "Adaylık konusunda Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi. Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun da altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmaması konusunda CHP'lilere talimat verdiği öğrenildi.

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken muhalefetin çıkaracağı ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Ancak son zamanlarda bazı CHP'li isimler adayın Kılıçdaroğlu olacağını sık sık dile getiriyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KARŞI ÇIKARLARSA 6'LI MASA DAĞILIR"

Tartışmalar devam ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakınlığı ile bilinen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'un "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

"AÇIKLAMA YAPMAYA GENEL BAŞKANLARIN DIŞINDA KİMSENİN YETKİSİ YOK"

Kuşoğlu'un açıklamalarının gündem olmasının ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur."

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'LİLERE TALİMAT

Öte yandan Medyascope'un CHP'li kaynaklara dayandırdığı habere göre Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler üzerine CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmamasını istediği öğrenildi.