Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı seçiminin yenilenmesi için dilekçe verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) CHP Grup Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için TBMM'ye dilekçe verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM'de bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP Grup Başkanı seçtirmesinin ardından karara itiraz ederek TBMM'ye dilekçe verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi TBMM Meclis Başkanlığı'na ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı