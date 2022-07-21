Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne devlet namusu - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne devlet namusu

ANKA - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne devlet namusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezuela gezisi sırasında hayvancılığa ilişkin sözlerine "Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" diye tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ; Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin Venezuela'daki incelemeleri sırasında Venezuela Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili sarfettiği sözlerine tepki gösterdi.

"NE AR KALDI NE DEVLET NAMUSU"

Kirişci'nin bu sözüne ilişkin haberi alıntılayarak Twitter hesabından mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "'Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz' demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus

KİRİŞCİ NE DEDİ?

Bakan Kirişci, Bakan Castro'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" demişti.

ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Vahit Kirişci Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

KL Y:

Demagoji; halkın isteklerine, ön yargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır.Demagoji yapan kişiye "demagog" denir. büyükelçilere mektup yazan kimdi?

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