Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in 'Saraçhane için izin aldı diyeni çarparım' sözlerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'ye gitmek için izin aldığı yönündeki iddialara "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" sözleriyle yanıt vermişti. Akşener'in gündem yaratan sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masada birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ve 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının ardından Saraçhane'de toplanmalarına ilişkin 'izin aldı' iddialarına sert tepki göstermiş ve "Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜNDEMDEKİ SORULARA YANIT VERDİ

Bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ten Melike Görür'ün konuyla ilgili sorusuna da yanıt verdi.

AKŞENER'İN "İZİN ALDI DİYENİ ÇARPARIM" SÖZLERİ SORULDU

Meral Akşener'in sözlerinin hatırlatılması sonrasında konuyla ilgili tam bir cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

"YALOVA VE İSTANBUL'A YENİDEN SANDIK KURULMALI"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun davasıyla ilgili de konuştu ve dikkat çeken başlıklar verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer İmamoğlu'nu görevden alıyorlarsa Yalova ve İstanbul'a yeniden sandık kurulmalı" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da konuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı açıklandıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var. Kendi aramızda konuştuğumuzda bu eğilime hepimiz katıldık" ifadelerini kullandı.

"NİSAN OLURSA EVET DİYECEĞİZ, MAYIS'TAN SONRA OLURSA HAYIR"

Kılıçdaroğlu seçimle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu "Eğer Nisan olursa sonuna kadar evet diyeceğiz. Mayıs'tan sonraki seçime hayır diyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu "Biz kral aramıyoruz, biz demokrasi arıyoruz" ifadelerini kullandı.