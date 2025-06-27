Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı
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CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesinde koltuğa oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fikrinden vazgeçmesi karşılığında bir kullanıcı tarafından tatil teklif edildi. Paylaşımı yapan kişi Datça Belediyesi'ni de etiketlerken, belediyeden "Doluyuz" yanıtı geldi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN ODAĞINDA

"Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur?" sözleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu için bir sosyal medya kullanıcısından ilginç teklif geldi.

DATÇA BELEDİYESİ'Nİ DE ETİKETLEDİ

Kullanıcı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'ni sosyal medya hesabından etiketledi.

"MAALESEF DOLUYUZ"

Datça Belediyesi ise kullanıcıya, "Maalesef doluyuz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıKargın Beyi:

Özledik seni dede senden sonra gelen senden daha beter çıktı oda çok güldürüyor bizi çorba içerken kamerayı falan kapatıyor ama sen baskaydın sen CB baskanlıgı adaylıgını acıklarken salya sümük ağlayanlar seni sırtından vurdu tam Brezilya dizisi hele eko baba oğul ilişkisi yasadıgın eko ve özgür seni onlar indirdi koltuktan kurultayda tabletler i phone ler dagıttılar gel dede gel

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

AKP yeni Osmanlı kuruluyor sanıyor. MHP Türkiye parçalanmaz diyor. CHP Atatürk silinmez zannediyor. Birbirlerini yemekten büyük İsrail kuruluyor fakında değiller.

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Yeni chp içler acısı halde başkanlar arasındaki ilişki ağları çorap söküğü gibi geldi başkanlar içerde cumhurbaşkanı adayı imamoğlu diploması iptal edilmiş içerde hala chp yarın seçim olsa seçilme yeterliliği yok. Hala bu kadar vizyonsuz şekilde bundan önderlik bekliyorlar. Kılıçdaroğlu chp de kökünden temizlik yaparsa başarır. Zira geçen seçimde de örgüt kazanmasın diye elinden geleni yaptı.

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Dasagini yerim Datça

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Haber Yorumlarıgirilmez:

hala rüşvet

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