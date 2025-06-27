Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesinde koltuğa oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fikrinden vazgeçmesi karşılığında bir kullanıcı tarafından tatil teklif edildi. Paylaşımı yapan kişi Datça Belediyesi'ni de etiketlerken, belediyeden "Doluyuz" yanıtı geldi.
"Şaibe" iddiaları nedeniyle 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partiyi karıştırdı.
KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN ODAĞINDA
"Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur?" sözleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu için bir sosyal medya kullanıcısından ilginç teklif geldi.
DATÇA BELEDİYESİ'Nİ DE ETİKETLEDİ
Kullanıcı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'ni sosyal medya hesabından etiketledi.
"MAALESEF DOLUYUZ"
Datça Belediyesi ise kullanıcıya, "Maalesef doluyuz" yanıtını verdi.