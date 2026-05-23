Kemal Kılıçdaroğlu: Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinde yaklaşık 6 saat süren toplantıda kurmaylarıyla yol haritasını değerlendirdi, partilileri selamladı.
YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ
Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinde yaklaşık 6 saat boyunca kurmaylarıyla toplantı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yanı sıra iptal edilen 38'inci Kurultay öncesinde parti yönetiminde görev alan isimlerle görüştü. Görüşmelerde izlenecek yol haritasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, ofisi önünde slogan atan partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra konutuna geçti.
