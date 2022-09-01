Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili 'Tamamı görevlerine iade edilecek' sözlerine açıklık getirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılarla ilgili olarak tartışma yaratan "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi. KHK ile barış akademisinde görevden alınanları ve mahkemede beraat etmesine rağmen geri alınmayanları görevlerine iade edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mahkum olanlar var. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim? FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "Başa geldiğinizde KHK'lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?' sorusuna "Tamamı görevlerine iade edilecek" diye yanıt vermişti. TELE1 ekranlarından Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken KHK'lılarla ilgili tartışma yaratan sözlerine de açıklık getirdi.

"TERÖRDEN MAHKUMSA BİZ NASIL GÖREVE GETİRELİM?"

Aysever'in Kılıçdaroğlu'nun KHK çıkışı hakkında sorduğu "FETÖ'cülerin önünü açtı dediler. Gerçekten hepsini iade mi edeceksiniz?" sorusuna karşılık olarak CHP lideri şu açıklamalarda bulundu:

"Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor durumda bırakırız diye düşünüyorlar. Daha önce söyledim. KHK ile barış akademisinde görevden alınanları iade edeceğiz. KHK ile atılmış bir kişi, mahkemeye gitti. Savcı diyor ki bir şey yok. Biz göreve iade edeceğiz. KHK ile atmışsınız, mahkemede beraat etmiş. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, terörden ötürü. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim?

"FETÖ İLE KUCAK KUCAĞA YATAN SİZDİNİZ, SUÇLANAN KILIÇDAROĞLU"

Bunlarda akıl yok. FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradadır. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor"