Kılıçdaroğlu, İsmail Hakkı Tonguç'u anarak köy enstitülerini övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anarak, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan köy enstitülerini övdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u vefatının yıl dönümünde andı. Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve minnetle anıyorum."