Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gözdağı verdi: CHP, kimseye altın tabak içinde genel başkanlık sunmaz

Seçim sonrası art arda istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir." ifadelerini kullandı.

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son röportajında adı CHP genel başkanlığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir." dedi.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" DİYOR

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha yenilgiye uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyaset gündeminin bir numaralı gündemi oldu. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini beyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'de artık değişimin meydana gelmesi gerektiğini belirtip genel başkanlığa göz kırptı.

"ADAYLAR ÇIKAR VE YARIŞIR"

Gelişmeler merakla takip edilirken bugün Serbestiyet'e bir röportaj veren Kılıçdaroğlu, "CHP'nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir.Bunda hiçbir tereddüdüm yok…"