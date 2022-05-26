Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi - Haberler

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Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Politika
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Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede; 6'lı masa ittifakı, yurt gündemi ve 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılması planlanan toplantıyla ilgili istişarede bulunulduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Politika, Haberler

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