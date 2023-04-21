Erdoğan'ın müjdesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz

Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa iki müjde birden verdi. Erdoğan, "Evlerin mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Ayrıca 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Erdoğan'ın müjdesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu seçilirse Erdoğan'ın müjdesini uygulamaya devam edeceğini söyledi.

"VERİLEN TAAHHÜTLERİ, DEVAMLILIK ESASIYLA MUTLAKA YERİNE GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" ifadelerini kullandı.