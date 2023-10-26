Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı DEVA'lı başkanlarla görüşmesine Babacan'dan ilk yorum

İstanbul'da Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman ile Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih kurucu ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri partiden istifa etti.

BABACAN: ÜZÜLDÜK VE ŞAŞIRDIK

İstifa eden ilçe başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli bir görüşme yapmaları tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Babacan açıklamasında, "İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir araya geleceklerini bilmiyorduk. Salı günü saat 15:00 civarı öğrendim. İlk öğrendiğimizde üzüldük ve şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklaması şu şekilde;

"Siyasi partilerde seçim dönemlerinde bu tür gelişmeler yaşanıyor. Bir seçimi geçtik yerel seçimlere gidiyoruz, bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Bir yandan da bizim olağan ikinci kongre sürecimiz başladı. Sıfırdan bir gözden geçirme be yeni yönetimler seçme dönemindeyiz. İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığında olduğunu biliyorduk. Bu genel merkezimizde bilinen bir bilgiydi. Ancak geçtiğimiz salı günü İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu ile ve başka CHP'li yetkililerle bir araya geleceklerine dair bir bilgimiz yoktu. İlk önce bu haber doğru değildir diyerek şaşırdık. Doğruysa tabi üzüldük. Bizim tarafımızdan konu böyle ama bir de için CHP tarafından değerlendirilmesi gerek. Bu kısmı benim değil de CHP tarafından cevaplanması daha doğru olur."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi'nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP'ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti. DEVA Partili isimler söz konusu görüşmenin ardından toplu istifa kararı almıştı.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi'nden de tepki gelmiş, partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ziyarete ilişkin CHP'den yapılan açıklamada ise, değişimcilerden Ankara Milletvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."