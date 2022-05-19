Kılıçdaroğlu gençlerle Anıtkabir'e yürüdü - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla binlerce gencin katılımıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşliğinde Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. İstikameti Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e olan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Yürüyüş esnasında, gençler tarafından "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Atatürk gençliği görev başında" sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler 'Gençlik Marşı' ile 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş ile geldiği Anıtkabir'in önünde, gençlere hitaben bir konuşma yaptı. "Gençlerin gönlündeki Cumhurbaşkanı" olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Memurundan şoförüne, ev kadınından yaşlısına, gencinden engellisine kadar 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız. Çetelerin olduğunu biliyorum. 5'li çetelerin olduğunu biliyorum. SADAT'ların olduğunu biliyorum. Yuh çekmeyin. Biz hep beraber önümüzdeki çeteleri de SADAT'ları da ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. CHP'nin dokularında Kuvay-ı Milliye'nin ruhu vardır. Biz de ne 5'li çetelere ne onların yandaşlarına ne de reislerine hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı. Ardından Kılıçdaroğlu, alkış ve ıslıklar eşliğinde özçekim yapmak isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilerek sohbet etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika