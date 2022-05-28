Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Devletin adaletle erdemle bilgi ve birikimle yönetilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız bize katılacaksanız. Biz sizin partiniziz, sizin için çalışıyor, sizin için emek harcıyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kentin pek çok sorunu var. Aslında burası sanayi, tarım ve turizm açısından olağanüstü güzelliği olan bir kent. Burası büyümeye hazır bir kent. Tek sorun, Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda. Biraz terk edilmiş durumda. Van'ı büyütmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

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