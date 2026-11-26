Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile medya konusunu görüştüklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Medya konusunda bu kadar baskıcı bir ortamın olmaması gerektiğini söyledik. En çok eleştirilen lider benim, en sert eleştirilen de benim. Ama medyanın özgür olması lazım. Bunları ilettim ve Bahçeli de büyük bir olgunlukla dinledi" dedi.

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir şey konuşuldu mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben o konuya hiç girmedim, sadece medya konusunu konuştuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı