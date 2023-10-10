Kılıçdaroğlu, Ankara gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı. Konuşmasında, 10 Ekim'i 10 Aralık olarak söyleyen Kılıçdaroğlu, uyarılarla düzeltildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen gar patlamasının tarihini yanlış hatırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da meydana gelen gar patlamasını yıldönümü dolayısıyla anmak isteyen Kılıçdaroğlu, tarihi yanlış hatırlayarak, "10 Aralık" dedi. Kılıçdaroğlu'nun üst üste tarihi yanlış hatırlaması üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisine "10 Ekim" diye uyarılarda bulundu. - ANKARA