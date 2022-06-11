Kılıçdaroğlu, Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç siyasetçi için başsağlığı mesajı yayınladı - Haberler

Kılıçdaroğlu, Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç siyasetçi için başsağlığı mesajı yayınladı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki selde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Başkent göle dönerken, yaşanan sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti.
Ölen kişinin bir rehabilitasyon merkezinde şoför olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit olduğu tespit edildi. Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.
Yiğit'in aynı zamanda CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Acılı olay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"