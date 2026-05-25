Kılıçdaroğlu, bayramın 4'ncü günü genel merkeze gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta herkese açık bir halk buluşması ve bayramlaşma etkinliği düzenleyecek. Ayrıca bayramlaşma heyetleri de belirlendi.

30 MAYIS'TA HALK BULUŞMASI DÜZENLENECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı günün 30 Mayıs bayramın 4'üncü günü olarak güncellendiğini duyurdu. Dönmez, yaptığı bilgilendirmede, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı, 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMA HEYETLERİ BELİRLENDİ

Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de katılacağı bayramlaşma ziyaretlerine katılacak heyetleri belirledi. Buna göre; CHP'nin bayram ziyaretlerini kabul edecek heyeti CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan oluşacak. Bayramlaşma ziyaretlerine çıkacak heyette ise Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir yer aldı. CHP'nin bayramda ziyaret edeceği ve kabul edeceği partiler ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

